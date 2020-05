Twee Haagse agenten milder gestraft, klokkenluider vertrekt

Twee agenten die betrokken waren bij de mishandeling van een arrestant van Marokkaanse komaf in Den Haag krijgen minder straf. Tegelijkertijd blijkt dat een van de klokkenluiders die de misstanden bij de Haagse politie aankaartte, teamchef Fatima Aboulouafa uit Leiden, zal vertrekken bij de politie. Dat meldt NRC.

Een van de agenten wordt toch niet ontslagen. Politiebaas Paul van Musscher trekt zijn strafontslag in. De disciplinaire straf van een andere betrokken agent is aanmerkelijk verlaagd. Teamchef Fatima Aboulouafa vindt dat „de organisatie kritische mensen niet respecteert”. Er wordt onderhandeld over een vertrekregeling, zo weet NRC.

In december 2019 besloot Van Musscher dat vier agenten van politiebureau Hoefkade wegens het toepassen van „buitenproportioneel geweld bij een aanhouding” disciplinair gestraft moesten worden. De agenten waren in oktober 2018 betrokken bij een incident waarbij een man van Marokkaanse komaf door agenten werd achtervolgd en mishandeld, ook met een wapenstok. Een agent maakte beelden van de arrestant in de gang van het cellencomplex. Daarop is te zien dat de man nauwelijks nog kan lopen. De opnames werden gedeeld door agenten in een eigen appgroep.