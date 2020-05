News updates relating to the coronavirus in The Hague

Werkoffensief +500 beleeft voortvarend jaar, maar corona zorgt voor extra aanwas werkzoekenden

Het werkgelegenheidsprogramma Werkoffensief +500 van de gemeente Den Haag kende een vliegende start in 2019, zo stelt de gemeente Den Haag. Ze had als doel om in vier jaar tijd 22.000 mensen te spreken en ze aan werk te helpen. Nu blijkt dat na een jaar meer dan de helft is gesproken en ruim 4200 mensen zijn vanuit de bijstand aan het werk geholpen. Wethouder Bert van Alphen in niet ontevreden met dit resultaat: “Ja tevreden in de zin van dat we heel veel mensen hebben gesproken en dat we eindelijk weten wat er aan de hand is met die mensen. Maar we zijn er nog niet”, zegt Van Alphen in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Er zijn mensen die nog nooit hebben gewerkt, of mensen die psychisch wat extra ondersteuning nodig hebben. Mensen die diep in de schulden zitten en daardoor in de stress zitten en niet direct denken ‘Hoe kom ik hier in vredesnaam uit uit?’ Dat zijn mensen die ondersteunt moeten worden zodat ook hen weer een perspectief kan worden geboden.” Alleen al het contact wat de gemeente met deze mensen zoekt is positief zo stelt Van Alphen: We hebben ook daklozen benaderd. Die waren al blij dat ze een keer gesproken zijn en dat er aandacht aan ze is besteed. Die zien perspectief ontstaan en binnenkort gaat de eerste aan het werk.”

Toch is er nog genoeg te doen. “Als we het vergelijken met de periode hiervoor, toen spraken we die mensen niet, wisten we niet wat er aan de hand was en werd dat aantal alleen maar groter. Die trend is gekeerd, daar ben ik wel blij om.”

Door de coronamaatregelen hebben ondernemers in de stad het lastig en dat ziet ook de wethouder; werkloosheid ligt op de loer. “Ik ben daar zeer somber over, zeker als het op deze manier door gaat. De eerste tekenen zijn er al, we krijgen steeds meer aanvragen in het kader van bijstand.” Van Alphen stelt dat er aandacht is voor deze nieuwe groep werkzoekenden. “Daar zijn we mee bezig, de methodiek die is toegepast bij het Werkoffensief zetten we door. We gaan daarnaast goed kijken welke mensen zich bij ons melden en kijken hoe we die weer kunnen helpen naar werk. Dat zijn wel mensen die wel al wat in hun mars hebben. Er wordt stevig over gedacht hoe we dat gaan aanpakken.”

Luister hier naar het gesprek met Bert van Alphen op Den Haag FM.