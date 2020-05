Bingo TV op Den Haag TV positief ontvangen

Vrijdagmiddag was de eerste aflevering van Bingo TV te zien op Den Haag TV. Het komend half jaar zal de Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) in samenwerking met Den Haag TV de uitzendingen voor Haagse senioren verzorgen. “Ik denk dat we een heel leuk format hebben met natuurlijk bingo, maar daarnaast ook optredens van live artiesten, elke week een gast en nog een ander spel”, zegt BBD directeur Harry Wassenaar tegen Den Haag FM.

Presentator Kees Goedhart legt uit: “Door de coronacrisis is dit bedacht om in contact te blijven met de klanten van de Boodschappen Begeleidingsdienst, want ouderen komen gewoon de deur niet meer uit”. Door Bingo TV hopen we het gevoel te geven om weer even samen te zijn, vult Wassenaar aan.

Door dit programma laagdrempelig via televisie uit te zenden, hoopt de BBD ook ouderen zonder internetverbinding te bereiken. Hoewel de eerste aflevering nog wat wennen was, waren de eerste reacties al positief. Deelnemers aan Bingo TV kunnen zich op woensdag, donderdag of vrijdag tussen 9:00-13:00 uur aanmelden bij de BBD op telefoonnummer 070 – 364 66 61.

Den Haag TV is ondermeer te zien op Kanaal 40 van Ziggo en via KPN kanaal 1312.