Kans om vermiste surfer te vinden steeds kleiner

De gemeente vraagt mensen die de Noordzee (professioneel) gebruiken extra op te letten of ze iets opvallends zien als ze het water op gaan. Het vijfde slachtoffer van het watersportdrama voor de kust van Scheveningen is nog steeds niet gevonden en de kans daarop wordt met de dag kleiner.

“Naarmate de dagen verlopen wordt het gebied waar op basis van het getijde, de stroming en de windrichting gezocht zou kunnen worden steeds groter”, zegt de gemeente. Daarom is de oproep aan mensen op zee het ‘snel te melden’ als ze iets waarnemen, zodat de hulpdiensten in actie kunnen komen.

“Dit is onvoorstelbaar verdrietig”, zegt waarnemend burgemeester Remkes. “Vier families hebben het slechtste en meest gevreesde nieuws gekregen dat er bestaat en moeten afscheid nemen van hun geliefde zoon, kleinzoon, broer en neef. Eén familie leeft daarbovenop nog steeds in onzekerheid; ook hun geliefde kind is overleden maar nog niet gevonden ondanks alle inspanningen. Als er een overtreffende trap van verdriet bestaat dan geldt dat hier.”

Onderzoeken

De gemeente laat weten dat er een onderzoek wordt opgestart naar de combinatie van oorzaken die de ‘extreme en snel veranderende omstandigheden die zich in een zeer beperkt gebied hebben voorgedaan en die zelfs zeer ervaren watersporters konden overvallen en overmeesteren’. Daarin worden de rapportages van de hulpdiensten meegenomen, maar ook wetenschappelijke kennis over meteorologie, biologie, stroming en getijden.

Het Openbaar Ministerie (OM) voert ondertussen een feitenonderzoek uit, omdat er sprake is van niet-natuurlijk overlijden. Dat is gebruikelijk in dit soort situaties en is ook in het belang van de slachtoffers en de nabestaanden. In het onderzoek worden onder meer getuigen gehoord. Het OM heeft op dit moment geen reden om aan te nemen dat er strafbaar is gehandeld.

‘Niets achterwege gelaten’

De vijf surfers kwamen maandagavond om het leven toen ze in de problemen kwamen in de Noordzee. De 30-jarige Joost en Sander van 38 uit Den Haag bezweken diezelfde avond nadat ze uit het water waren gehaald. De lichamen van de 24-jarige Pim uit Den Haag en Max van 22 uit Delft zijn dinsdag geborgen. De 23-jarige Mathijs uit Delft is nog altijd niet gevonden.

Remkes is vol lof over de verschillende hulpdiensten: “Ik wil opnieuw iedereen die meehelpt en meespeurt bedanken. Ik heb tijdens de reddingsactie zelf gezien dat niets achterwege is gelaten om de slachtoffers te redden, en toen dat niet meer kon, te vinden. Laten we hopen dat het laatste slachtoffer snel gevonden wordt.”