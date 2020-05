Zoekactie op zee naar vermist persoon

De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag bezig met een grote zoekactie op zee naar een vermist persoon. Ter hoogte van strandslag 6 bij Kijkduin zijn diverse hulpdiensten ter plaatste. Ook de KNRM zoekt mee met een boot. Tevens is een helikopter ingezet.

De persoon is sinds zaterdagmiddag vermist. De politie weet niet zeker of de persoon daadwerkelijk te water is geraakt. ‘Het gaat om een persoon die sinds vanmiddag mogelijk vermist is en zich in het water kan bevinden.’

De zoekactie heeft volgens de politie en de brandweer niets te maken met een zoektocht naar de 23-jarige Mathijs uit Delft die vorige week maandagavond samen met nog vier andere surfers in de problemen kwam. Het lichaam van vier surfers werd geborgen, maar het lichaam van Mathijs is nog altijd niet gevonden.

Foto: Mediapartner Omroep West.