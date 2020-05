De Mos over corruptiezaak: “Minister Grapperhaus wil niet op termijn drukken”

Minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid wil het Openbaar Ministerie geen termijn opleggen om duidelijkheid te geven over de Haagse corruptiezaak. Ex-wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) heeft de minister een brief geschreven met daarin de oproep om een termijn vast te stellen voor de corruptiezaak waarin hij en zijn ex-collega Rachid Guernaoui verdachten zijn, maar de minister wilde daar niet in mee, zo zei De Mos in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

In de Haagse corruptiezaak worden de ex-wethouders De Mos en Guernaoui verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Op 1 oktober, ruim zeven maanden geleden, viel de Rijksrecherche bij de toenmalige wethouders binnen. Vervolgens werd door de coalitiepartners VVD, D66 en GroenLinks het vertrouwen in de wethouders opgezegd, waardoor het college viel. Sindsdien hebben zowel De Mos als Guernaoui meerdere malen gepoogd om duidelijkheid te krijgen over de zaak, maar zonder succes. Eerder zei waarnemend burgemeester Johan Remkes de hoop te hebben dat het Openbaar Ministerie (OM) het corruptieonderzoek zo snel mogelijk afrondt.

De ex-wethouder zei dat hij een maand geleden minister Grapperhaus een brief heeft geschreven. De Mos: “Ik snap heel goed dat de minister de trias politica moet recht doen, maar hij is wel de baas van het OM. Ik heb gezegd: ‘Van politicus tot politicus, van mens tot mens, doe wat aan deze termijn’.”

Minister Grapperhaus heeft de brief van De Mos beantwoord, maar niet met het antwoord waar hij op hoopte. “De minister heeft gereageerd dat hij daarin niet gaat treden. Ik vind het heel jammer dat de minister niet wil drukken op een tijdslimiet.”

De Mos vindt dat hij na ruim zeven maanden onduidelijkheid daar wel recht op heeft. “We zijn met veel bombarie binnengekomen. Er is van alles gezegd: volgens het NOS Journaal van 1 oktober is het ‘de grootste corruptiezaak ooit’. De minister was al in januari 2019 op de hoogte dat er een onderzoek naar me liep. Dan is het eigenlijk al politiek gemaakt.”

De ex-wethouder vindt het niet kunnen dat hij na zeven maanden nog steeds niet weet waarvan hij precies wordt verdacht. “Als je iemand zo lang afluistert, als je iemand zo lang volgt. Kom dan met iets en dan kan ik mij ook verdedigen”, aldus De Mos.