Vissen populairder bij Haagse Hengelsportvereniging door corona

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn is het aantal aanvragen voor een VISpas enorm toegenomen. Bij de Haagse Hengelsportvereniging GHV Groenehart op Madestein worden drie tot vier keer zoveel passen verstrekt.

“Normaal hebben wij enkele tientallen nieuwe leden per week. Nu zijn dat er zo’n honderd tot honderdvijftig”, zegt Tom van der Spiegel, voorzitter van GHV Groenehart. Voor zijn vereniging is hij erg blij met het grote aantal nieuwe leden en hij begrijpt ook waarom die stijging er is. “Men zit opgesloten thuis en andere groepssporten mag je nog niet volledig beoefenen. De hobby vissen bij uitstek geschikt om in je eentje aan de waterkant te zitten.”

Van Der Spiegel is niet bang dat het grotere aantal vissers de Haagse wateren zal gaan overbevolken. “Er zijn nog genoeg mooie plekjes waar je rustig je hengel kunt uitwerpen”, zegt hij. En ook de vissen hoeven zich geen zorgen te maken. “We hebben de regel dat elke vis die je vangt, die moet je direct weer terug in het water laten.”