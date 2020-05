Aleksandar Rankovic gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer ADO Den Haag

De 41-jarige Serviër Aleksandar Rankovic is vandaag gepresenteerd als nieuwe trainer van ADO Den Haag. In het Cars Jeans Stadion zette hij zijn handtekening onder een contract van twee jaar. Rankovic krijgt Richard Knopper, Michele Santoni en Rick Hoogendorp als assistenten aan zijn zijde. Martin Jol wordt leider van het technisch hart.

“ADO is een hele warme club. Het voelt als thuiskomen”, zegt de kersverse hoofdtrainer die laat weten ook bij de club aan de slag te zijn gegaan als ADO was gedegradeerd. “Mijn gevoel voor de club is niet afhankelijk van het niveau waarop ze spelen”, aldus Rankovic.

Opvolger Pardew

Als trainer volgt Rankovic de Engelsman Alan Pardew op bij de club. ADO liet eerder al weten niet verder te gaan met de vorige trainer. Onder zijn leiding leek het eerder slechter dan beter te gaan met ADO. Van de acht wedstrijden die Pardew aan het roer stond won ADO alleen van hekkensluiter RKC. Tegen SC Heerenveen, Heracles en Vitesse werd gelijkgespeeld. De andere vier wedstrijden gingen verloren. Door het besluit van de KNVB om dit seizoen geen clubs te laten degraderen wist Pardew zich met ADO wel te handhaven.