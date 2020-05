Strandtenten niet eerder open, gemeente maakt geen uitzonderingen

De gemeente Den Haag maakt geen uitzonderingen voor horeca aan het strand. Aanstaande woensdag wilden de strandtenten voor een deel weer open. Maar de gemeente gaat daar niet in mee: “Horecagelegenheden – of zij nu aan het strand of in het centrum van een gemeente gevestigd zijn – moeten zich allemaal aan dezelfde heldere regels houden; horeca is gesloten.”

De Vereniging van Strandexploitanten stuurde zondagmiddag een brief naar de gemeente waarin deze stap werd aangekondigd. “We houden het gewoon niet meer”, zei voorzitter André Triep. Door de coronamaatregelen mogen strandpaviljoens niet open, terwijl het seizoen eigenlijk al in volle gang had moeten zijn. “Het is komende week Hemelvaart en het wordt prachtig weer. Wij gaan onze toiletten openstellen, een beperkt aantal bedden verhuren en ook take-away regelen”, aldus Triep.

Maar de gemeente zegt dat verkoop van etenswaren alleen mag wanneer die niet ter plaatste genuttigd worden (take away) en dit mag ook niet op het terras. Het opstellen, verstrekken of verhuren van strandmeubilair in de buurt van het restaurant is een ongeoorloofde uitbreiding van de exploitatie dat onder de geldende noodverordening niet is toegestaan.

Het openstellen van gemeenschappelijk sanitair is op dit moment niet toegestaan; dit geldt voor vakantieparken, campings, jachthavens en dus ook voor horecagelegenheden omdat dit onaanvaardbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Deze bepalingen veranderen alleen als de minister-president namens het kabinet met andere richtlijnen komt omdat het coronavirus beter onder controle is, aldus de gemeente.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag zegt “begrip te hebben voor de moeilijke situatie waarin (horeca)ondernemers zich bevinden”. Hij zegt “in samenspraak met de brancheorganisaties naar oplossingen te zoeken om ondernemers in de regio te steunen en – zodra dit is toegestaan – dezelfde mogelijkheden te gunnen”.

De strandtenten in Scheveningen lichtten eerder vandaag toe waarom ze weer volledig open willen. “We willen heel graag net als andere badplaatsen bedjes verhuren. Het wordt prachtig weer en we kunnen de omzet goed gebruiken. De strandtenten kunnen het verhuren van de bedjes volgens de maatregelen van het RIVM organiseren en met mooi weer komen mensen toch naar het strand. We zijn natuurlijk geen cowboys, het moet verantwoord zijn, maar we willen in goed overleg open. We hopen dat de gemeente Den Haag daarmee instemt”, vertelde Annejet Philipse van Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

