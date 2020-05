Herdenking voor omgekomen surfers Joost en Sander uitgesteld

Het traditionele surfritueel om watermannen en tragische situaties te herdenken zal nog niet op dit moment gehouden worden. De nabestaanden van Joost en Sander hebben aangegeven dat zij het niet gepast vinden om op dit moment de herdenking te houden: “Van de vijf haringen is er één nog niet terecht. Uit respect voor hem en zijn familie en vrienden zal de paddle-out voor Joost en Sander worden uitgesteld”.

Eind vorige week werd bekend dat er op Scheveningen vandaag maandag 18 mei om 15.00 uur een herdenking zou plaatsvinden voor de omgekomen surfers Joost en Sander. Een zogenaamde paddle-out als eerbetoon aan de surfers om hun positieve vibes te herinneren met de surf community. Surfers zouden het water opgaan met bloemen en een bos aan de familie aanbieden.

Op Facebook werd gevraagd aan te geven als je mee zou doen aan de paddle-out zodat er voor genoeg bloemen gezorgd kon worden. De reacties waren overweldigend en vanwege de corona maatregelen is het organisatorisch te uitdagend om de paddle-out te laten plaatsvinden. “Ook is het gebruikelijk om de ceremonie pas te laten plaatsvinden na afloop van de besloten ceremonies. Zeker is het neregns op de werledzo geweest dat de uitvaart en paddle-out op dezelfde dag plaatsvinden”, vertelt Pat Smith op Den Haag FM “Gisteravond is er wel bij het strand van Muiderberg een paddle-out geweest voor Max”.

Luister hier naar het interview met Pat Smith.

Foto: Richard Mulder