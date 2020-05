HMC breidt zorg uit

Het HMC gaat weer poliklinische behandelingen en operaties uitvoeren. “We hebben ons sinds de opkomst van het coronavirus vooral gericht op patiënten met acute problemen. Patiënten konden ten alle tijden telefonisch overleg hebben met de huisarts en het ziekenhuis. Vanaf nu kunnen we de zorg weer uitbreiden en kijken welke patiënten als eerst aan de beurt zijn en uitgenodigd worden voor een behandeling of consult”, vertelt Daniëlle Horbach van de raad van bestuur van het HMC in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Het ziekenhuis kan weer mensen ontvangen, maar artsen zullen waar mogelijk blijven beeldbellen. “We hebben extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen waardoor we starten met 20 á 30 procent van het aantal afspraken dat we normaal op een dag zouden inplannen. We vragen patiënten duidelijk van te voren of er corona-gerelateerde klachten zijn en de temperatuur wordt bij de ingang opgemeten. Hiermee proberen we de beweging van mensen in het ziekenhuis te beperken zodat het niet te druk wordt in de liften en de wachtkamers”, zegt Horbach.

Volgens Horbach hoeven mensen het ziekenhuis niet te mijden uit angst voor een coronabesmetting. Horbach: “Er zijn mensen die hun controleafspraak hebben moeten afzeggen en daardoor zelf verslechterd zijn. Patiënten die bij ons bekend zijn worden gebeld door hun behandelend arts om een nieuwe afspraak te maken. Nieuwe patiënten raden we aan om te bellen met de huisarts of de polikliniek. Er kunnen langere wachttijden zijn dan gebruikelijk dus wacht niet te lang met bellen. Een bezoek aan het ziekenhuis kan in ieder geval veilig plaatsvinden”.

Luister hier naar het gesprek met Daniëlle Horbach.