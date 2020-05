LIVEBLOG: strandtenten Scheveningen deze week open met of zonder toestemming

Vandaag komt het Outbreak Management Team (OMT) bij elkaar en morgen vergadert het kabinet over de OMT adviezen. Morgen zal dan ook tijdens een persconferentie bekend worden gemaakt wat de nieuwe maatregelen zullen zijn. Er wordt nagedacht over een remsysteem, waarbij als de besmettingen en ziekenhuisopnames weer toenemen er opgeschaald kan worden.

Strandtenten mogen waarschijnlijk pas 1 juni open, maar volgens de Vereniging van Strandtentexploitanten houden zij dit niet uit. Zij hebben een brief gestuurd aan de gemeente, waarin ze uitleggen hoe zij in aangepaste vorm weer deels open gaan. Voorzitter André Triep zegt tegen Omroep West: “Als we toch failliet gaan, maakt een bekeuring weinig meer uit”.

Brandbrief ook namens Den Haag voor de culturele sector

De cultuurwethouders van alle grote steden, dus ook onze wethouder Robert van Asten hebben een brandbrief gestuurd naar het kabinet, waarin zij om extra hulp vragen voor de culturele sector.

Ook in Den Haag wordt hulp gevraagd voor vluchtelingen tijdens corona

De Haagse Vrijheidsambassadrice Leila Prnjavorac heeft vanochtend meegdaan aan het online stilteprotest #weeswelkom. Josh van Chef’s Special is degene die had opgeroepen om mee te doen aan het protest om aandacht te vragen voor de situatie van vluchtelingkinderen op Lesbos: “De situatie was schrijnend, maar nu tijdens de coronacrisis is het nog erger”.

Alle Haagse bieren in de ‘Houd je Haags quarantaine bierbox’

De Haagse bierbrouwers van Eiberbier hebben nu een speciale quarantaine bierbox te koop. De ‘Hou je Haags’ quarantaine bierbox bevat naast Eiber bier nog bieren van zes andere Haagse brouwers.

GGD test meer doelgroepen op corona

De GGD Haaglanden gaat vanaf vandaag meer doelgroepen met klachten testen op het coronavirus. Mantelzorgers, medewerkers in het openbaar vervoer, politiemedewerkers, medewerkers in de dagbesteding, opvang en jeugdhulp zijn welkom bij de testlocatie in Pijnacker-Nootdorp. In juni kunnen alle inwoners met klachten, dus: verkoudheid, hoesten en/of koorts getest worden.

Zwembaden Den Haag weer open

Vanaf vandaag kunnen we in Den Haag weer zwemmen. Het Hofbad opende vorige week weer de deuren en vandaag gaan ook de Blinkerd, Overbosch en de Waterthor open voor banenzwemmen.

Sportwethouder Hilbert Bredemeijer legt in Haagse Ochtendradio hoe dit veilig kan: “We gaan één voor één open, er zijn een beperkt aantal baden open, je mag een uurtje banen zwemmen en je moet vooraf aanmelden telefonisch. Dus het kan veilig, maar wel met veel aanpassingen”. Bredemeijer zegt dat de belangrijkste vraag steeds is geweest hoe het gesteld is met de waterkwaliteit. Daarna is gesproken over de praktische zaken zoals looproutes.

Alleen kinderen en volwassenen met een zwemdiploma mogen nu banen zwemmen. Om te voorkomen dat het te druk wordt in het zwembad, moet je je van te voren aanmelden via de Sport-info-lijn (via telefoonnummer 070-3537272). “Onze prioriteit is om te zorgen dat er ook weer snel zwemles gegeven kan worden. De gemeente hoopt dat dit in juni weer mogelijk is”, aldus de sportwethouder.

Burgemeester Remkes en minister Grapperhaus vanavond bij beraad Veiligheidsregio’s

De burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio’s komen vanavond weer bij elkaar voor het wekelijks beraad van de Veiligheidsregio’s. Gesproken wordt over de stand van zaken met betrekking tot de coronamaatregelen. Ook Veiligheidsminister Fred Grapperhaus is er deze keer bij.

Pinksterweekend horeca misschien al open

Het is “denkbaar” dat de horeca het hele pinksterweekend al open mag zijn. Maar eerst moet duidelijk worden of de versoepeling van de maatregelen die voor 1 juni is gepland wel kan doorgaan, zei premier Mark Rutte vorige week op zijn wekelijkse persconferentie.

Pinksteren valt dit jaar op zondag 31 mei en maandag 1 juni. Deze week wordt het volgens de weersvoorspellingen donderdag op Hemelvaartsdag heel mooi en warm weer. Horeca en ook de strandtenten hopen al eerder open te mogen. Lees er hier meer over.

