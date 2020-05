Politie deelde verkeerde foto van surfplank vermiste Mathijs

In de zoektocht naar de surfplank van de vermiste 23-jarige surfer Mathijs, heeft de politie zondag een verkeerde foto van de plank verspreid. ‘Naar nu blijkt is het niet de surfplank waarmee de vermiste Delftenaar het water is ingegaan’, meldt de politie. Er is een nieuwe foto van de juiste surfplank gedeeld. De politie roept burgers en watersporters op om uit te kijken naar de plank.

De locatie van de surfplank kan de politie nieuwe aanwijzingen geven over de plek waar de vermiste surfer zich mogelijk kan bevinden. Daarnaast is het voor de familie van groot belang om deze surfplank te vinden, aldus de politie. Mensen die de surfplank hebben gevonden of gezien, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Op de zijkant van de surfplank staat in blauwe tekst ‘bicsurf’.

De vijf surfers kwamen maandagavond om het leven toen ze in de problemen kwamen in de Noordzee. De 30-jarige Joost en Sander van 38 uit Den Haag bezweken diezelfde avond nadat ze uit het water waren gehaald. De lichamen van de 24-jarige Pim uit Den Haag en Max van 22 uit Delft zijn dinsdag geborgen. De 23-jarige Mathijs uit Delft is nog altijd niet gevonden.