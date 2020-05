Richard de Mos en Bert Blase na afwijzing nog steeds in de race voor burgemeesterschap

De burgemeesterskandidaten Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) en Bert Blase (Code Oranje) zijn in theorie nog steeds in de race voor het burgemeesterschap van Den Haag, ondanks dat zij een afwijzing hebben gekregen van de commissaris van de koning. De vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad, kan de sollicitanten alsnog uitnodigen voor een gesprek. De Mos en Blase zeiden zaterdag in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM graag op die uitnodiging in te gaan.

De Mos en Blase solliciteerden samen openlijk naar de functie van burgemeester van Den Haag, wat hoogst ongebruikelijk is. Ze wilden hiermee duidelijk maken dat wat hun betreft de burgemeestersprocedure transparanter moet worden. Dinsdagochtend kregen De Mos en Blase een mail namens de commissaris Jaap Smit, waarin zij te horen kregen dat zij door de commissaris niet zijn uitgekozen om met de vertrouwenscommissie te spreken.

Blase houdt rekening met het scenario dat hij nog in gesprek mag met de speciale commissie van de Haagse gemeenteraad. “De vertrouwenscommissie kan initiatief nemen om ons alsnog te horen. Als die uitnodiging gedaan wordt zal ik er graag op ingaan. Overigens heeft de commissaris al aangegeven om dan een kanttekening te plaatsen bij de uitkomst. Hij kan dus een negatief advies meegeven aan de minister.”

De Mos: “Als de vertrouwenscommissie bij meerderheid zegt: ‘We willen De Mos als burgemeester’, dan sta ik te popelen om vandaag nog te beginnen, maar ik verwacht niet dat het zover komt. Ik verwacht dat het advies van Jaap Smit – en ik ken Jaap Smit ook wel een beetje als een dwingende man – overgenomen wordt en dat het inderdaad een gelopen race is.”

De Mos verlegt zijn focus van het burgemeesterschap naar de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen. “De verkiezingen van 2022, waar gelukkig de bevolking wel het laatste woord heeft. Dus ik zal me geen dag vervelen. En ik heb gelukkig vandaag nogmaals kenbaar kunnen maken dat we hopelijk in 2021 allemaal op een partij stemmen die de gekozen burgemeester mogelijk maakt.” De Mos sluit niet uit dat hij in het vervolg nog een gooi doet naar het burgemeesterschap van Den Haag: “Ik ben een jonge vent, dus ik zeg nooit nooit dat ik bij een volgende ronde weer meedoe.”

Blase zou het mooi vinden als de vertrouwenscommissie “zich zo assertief toont” om de twee afgewezen kandidaten uit te nodigen. “Maar in het land zie je dat niet vaak gebeuren, want vertrouwenscommissies zijn vaak onder de indruk of zo van zo’n commissaris, maar de Gemeentewet zegt dat de vertrouwenscommissie daar een eigen rol en verantwoordelijkheid in heeft en de vertrouwenscommissie van Den Haag kan daar gebruik van maken.”

In totaal wilden 23 mensen de nieuwe burgemeester van Den Haag worden. De jongste kandidaat is 23 jaar, de oudste 63. Op 1 juli 2020 begint de nieuwe burgemeester waarschijnlijk aan zijn of haar klus.

