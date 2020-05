News updates relating to the coronavirus in The Hague

Wethouders grote steden willen steun voor cultuur vanuit het Rijk

Er is meer geld nodig voor de culturele sector, zo stellen de cultuurwethouders uit de vier grote steden, waaronder Den Haag, in een opiniestuk in De Volkskrant. “Helaas kunnen wij als gemeenten in beperkte mate steun bieden,” zo stellen de wethouders. “Willen we ons culturele fundament in stand houden, dan moet het Rijk dus bijspringen.”

“Als we kijken naar de culturele sector dan heeft die 21 miljoen nodig. Iedereen weet dat de reserves heel klein zijn”, zo verklaart cultuurwethouder Robert van Asten in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Cultuur betekent veel, ook bijvoorbeeld voor onderwijs. Op alle beleidsvlakken heb je cultuur nodig. Dat is de oproep die we hebben gedaan. Het hele kabinet moet er van doordrongen zijn dat kunst en cultuur in Nederland het fundament is van wat wij als samenleving zijn.”

Minister Ingrid van Engelshoven zegde eerder al een pakket ter waarde van 300 miljoen euro toe. De Volkskrant tekende op dat dat niet afdoende zou zijn voor de hele sector, toch wil de minister dat eerst verdelen voor er verder wordt gekeken.

“We zijn heel blij dat die 300 miljoen als pakket is gekomen, maar dat is niet genoeg. Daar moeten rijksmusea van betaald worden”, zo stelt Van Asten. “Gemeenten moeten zelf geld bijleggen bij regionale infrastructuur zoals het Kunstmuseum, Filmhuis en het Paard. Daaronder zitten nog veel musea, die zijn hier niet in opgenomen.”

