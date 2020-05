Madurodam was niet vol, maar kijkt terug op geslaagde heropening

Column Marcel Verreck: “We moeten het voordeel van het nadeel omarmen”

Meer in

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag TV, vanuit Kaai 13 aan de Dunne Bierkade. “We moeten het voordeel van het nadeel omarmen”, zegt Verreck over de gevolgen van het coronavirus op de Haagse samenleving.