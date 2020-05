“Fijn dat ADO het lef heeft om een onervaren trainer voor de ploeg te zetten”

ADO-supporter John van Zweden is laaiend enthousiast over het aanstellen van Aleksandar Rankovic als nieuwe hoofdtrainer van ADO Den Haag. “Geweldig keuze natuurlijk. Dit is precies wat we voor ogen hadden; meer Haagse mensen in de club. Rakovic is het toonbeeld van een echte Hagenees. Een Haagse import, maar wel een geweldige gozer”, zo reageert Van Zweden in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Fijn dat ADO het lef heeft om een onervaren trainer voor de ploeg te zetten.”

Aleksandar werd maandag gepresenteerd door ADO, de voormalig assistent-trainer van Henk Fraser gaat bij ADO voor het eerst aan de slag als hoofdtrainer. “Voor iedereen moet het een keer de eerste keer zijn. Ik voorspel voor Rankovic een mooie toekomst. Hij is van veel strijd, lekker agressief op het veld, hij durft op te treden.” Van Zweden betoogt op Den Haag FM dat het geen enkel probleem is dat Aleksandar bij ADO voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer zal zijn. “Juist het tegenovergestelde. We hebben allemaal gezegd dat we meer Haags bloed willen. Dan is Rankovic een perfecte match. Ik zie liever een coach die net begint met de naam Rankovic dan een gevestigde naam als Maaskant, of verzin die clowns maar.”

Lange tijd klonk ook de naam van Maurice Steijn als trainer van de eredivisionist. “Maurice had ook gemogen, dat was ook een goede keuze geweest. Alleen ADO is er met Maurice niet uitgekomen. Dan moet je verder kijken”, zo stelt Van Zweden. Nu de nieuwe trainer gepresenteerd is is het de vraag hoeveel ruimte hij zal krijgen om een nieuw team te vormen. “We zitten in een hele moeilijke fase. Dat heb Martin Jol heel mooi naar buiten gebracht, we hebben natuurlijk geen liggende gelden. We hebben in mijn ogen een fantastische basis neergezet; een echt Haags, technisch hart. Martin Jol mag zo doorgaan.”

Alan Pardew

Aleksandar Rankovic is met zijn aanstelling de opvolger van de Engelsman Alan Pardew, hij kwam halverwege het seizoen 2019/2020 aan het roer te staan bij ADO. “Ik had ook met Pardew als trainer kunnen leven en dat had ook goedgekomen. Pardew werd voor de leeuwen gegooid in januari, die kreeg een taak die niet te doen was. Hij heb voor heel weinig geld spelers gehaald. Met het zooitje wat er stond kon behoud in de eredivisie ook niet veilig stellen.”

“Tuurlijk was het niet alles”, vervolgt John: “Die Engelsen waren ook niet alles, die nieuwe spelers. Maar als een trainer als Pardew bij ADO komt trainen dan is het belachelijk dat mensen daar slecht over ouwehoeren. Ik was toen ook voor een keus voor een Haagse trainer, toen heb ik de naam van Rankovic al genoemd. Maar toen Mohammed Hamdi kwam met de naam Alan Pardew toen dacht ik wel ‘Waar haal je die in vredesnaam vandaan en hoe mooi is dat als je zo’n man hier hebt?’ Wat dat betreft was ik zeker vol lof over Pardew.”

‘Bovenaan het rechterrijtje

In het nieuwe seizoen zal Aleksandar als oefenmeester voor de ploeg staan en ook al heeft hij nog wel wat werk voor de boeg, Van Zweden blijft onverminderd positief: “We hebben geen goeie ploeg, we hebben geen geld. We moeten het hebben van strijd. Rankovic kan die strijd erin brengen. Laten we er nou voor zorgen dat we bovenaan het rechterrijtje eindigen, misschien dat we stiekem naar links kunnen kijken. Dat is wat ik hoop. Laten we er in ieder geval voor zorgen dat we wedstrijden met publiek kunnen spelen, dat is het belangrijkste. Ik heb vertrouwen in de mensen die er nu zitten.”

Luister hier naar het gesprek met John van Zweden op Den Haag FM.