Hart onder de riem voor Haagse podia

Een bandje kijken in De Paap, lachen om een cabaretier in Theater Pepijn, luisteren naar een muzikant in de Paraplu of een film pakken in Theater Dakota. Door de coronamaatregelen van het kabinet zijn de Haagse podia met hun artiesten niet te bezoeken. Wat een gemis, dacht Ricco van Nierop, bekend van Het Woordenrijk op Den Haag FM. Om dat gemis te verzachten, begon hij te tekenen. Het eindresultaat, getiteld ‘Den Haag speelt dóór, na de pauze’, is vanaf dinsdag op tientallen plekken in de stad te bewonderen.

Op de poster staan de logo’s van de verschillende podia afgebeeld. “Ik begon met mijn favoriete plekken in de stad waar de cultuur en ‘t vermaak normaal voor afleiding zorgen. Uiteindelijk werden het zoveel mogelijk logo’s – ze vormen bij elkaar een bont hart vol kleine en grote podia”, vertelt Van Nierop over zijn project dat mede mogelijk is gemaakt door Den Haag FM, WeHague/JIP en de gemeente Den Haag.

Volgens de kunstenaar kan de cultuursector niet wachten om de draad weer op te pakken. “Het culturele Haagse hart barst van binnen, wachtend tot het weer mag beginnen. Voor zowel de podia als het publiek is het pauze, een ongeplande en noodzakelijke, maar erg lange pauze. Het is wachten tot de voorstelling weer aanvangt. De situatie is nog onzeker, maar hopelijk kunnen de artiesten, acteurs, dj’s en dansers weer snel gaan spelen en daarmee het publiek ook”, hoopt Van Nierop.

Met de poster wil Van Nierop de morele steun voor de podia laten zien. Hij hoopt dat zoveel mogelijk mensen in de stad de poster delen, om de podia een hart onder de riem te steken. Zijn oproep is dan ook: “Als je de poster langs ziet komen, deel ‘m gerust.”

Luister hier naar het gesprek met Ricco van Nierop op Den Haag FM.