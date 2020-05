Kantoorpand aan de Waldeck Pyrmontkade bezet door Short Stay No Way activisten

De Haagse actiegroep ‘Short Stay, No Way’ heeft sinds 1 mei het pand aan Waldeck Pyrmontkade 872 bezet. De actievoerders proberen zo de verbouwing van het leegstaande kantoorpand tot luxe short stay appartementen te voorkomen.

Woordvoerder Max vertelt aan Den Haag FM waarom zij dit op deze manier doen: “Het aanspreken van private eigenaren hebben we in eigen hand genomen omdat hier geen effectief platform voor is. De uitbuiting om de woningmarkt moet zichtbaarder en moet aanspreekbaar zijn. De projectontwikkelaar is een typerend voorbeeld van hoe private bedrijven speculeren en de huizenmarkt opdrijven waardoor zij miljoenen verdienen”.

Waarom zij tegen de short stay constructie zijn legt woordvoerder Sam uit: “Dit project is maatschappelijk onverantwoord en niet toegespitst op de behoeftes van mensen, namelijk de noodzaak voor zekere en betaalbare woningen. Woningnood is een wijdverspreid probleem, vooral in stedelijke gebieden. Daarom is het des te minder aanvaardbaar om in het Zeeheldenkwartier luxe appartementen te bouwen”.

Max vult zijn collega aan: “De wijk stond altijd bekend als volkswijk, maar in de afgelopen jaren heeft er een sterk gentrificatieproces in de buurt plaatsgevonden. Met de bouw van de short-stay appartementen draagt de projectontwikkelaar bij aan het steeds duurder worden van de wijk en de verdrijving van mensen met een kleinere beurs. Dit terwijl de dakloosheid en de hoeveelheid mensen in precaire woonsituaties maar blijft stijgen”.

Meer acties van Short Stay, No Way

Op maandag 18 mei hebben de ‘Short Stay, No Way’-activisten een open brief aangeboden aan de projectontwikkelaar van het pand aan de Waldeck Pyrmontkade Re:Born Real Estate. Ook hebben zij een spandoek opgehangen tegenover het kantoor van Re:Born in Amsterdam. De vijf eisen staan op de spandoek en in de open brief worden deze ook genoemd. Als de projectontwikkelaar voor vrijdag 22 mei geen gehoor geeft aan de open brief zullen de activisten verder gaan met protesteren en het pand niet verlaten.

Luister hier naar het interview met Max en Sam.