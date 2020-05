LIVEBLOG: “We moeten zo snel mogelijk af van die 1,5 meter en de economie weer op gang helpen”

Vandaag vergadert het kabinet over de adviezen van het Management Outbreak Team. Vanavond zal tijdens een persconferentie bekend worden gemaakt wat de nieuwe maatregelen zullen zijn. Er wordt nagedacht over een remsysteem, waarbij als de besmettingen en ziekenhuisopnames weer toenemen er opgeschaald kan worden.

Volgens The Economic Board The Hague zitten we nu nog in een noodsituatie en is het nodig dat we snel over gaan naar een periode van herstel en moeten we toewerken naar ‘normaal’ waarin ook weer economisch opgebouwd kan worden. Henk Kool voorzitter van The Board hoopt voor bedrijven en de economie dat er vanavond versoepelingen worden aangekondigd.

Poster voor de Haagse culturele instellingen

Onze presentator Ricco van Nierop kan ook prachtig tekenen. Wat begon als een klein tekeningetje van wat culturele instellingen die hij vaak bezoekt is uitgegroeid tot een mooie poster. De poster met culturele instellingen in de vorm van een hart bij elkaar opgetekend door van Nierop moet een hart onder de riem steken bij deze geliefde plekken in de stad: “Ik ga regelmatig naar podia en miste dit heel erg, dus begon ik met tekenen”. De poster met ‘Den Haag speelt door na de pauze’erop zal de komende weken door de stad opgehangen worden.

Luister hier naar het interview met Ricco van Nierop.



Gemixte gevoelens over datum openen horeca

Patrick Aller van Gastropub & Brouwerij Van Kinsbergen houdt het nog wel even uit maar heeft het wel zwaar: “We waren één van de eersten met de vouchers en dat ging heel goed. Ook hebben we een grote uitgebreide borrelbox samengesteld. Die is best prijzig, maar verkoopt ook goed. Mensen kunnen zo het café gevoel een beetje naar huis halen”.

“Voor de kassa zou ik vanavond al open willen, maar ik denk dat het goed is om pas 1 of 2 juni de horeca te openen. Je wordt zo heen en weer geslingerd met je gedachten”, aldus Patrick Aller.

Luister hier naar het interview met Patrick van Aller.



We moeten zo snel mogelijk af van die 1,5 meter en de economie weer op gang helpen

Henk Kool, voorzitter van The Economic Board The Hague is bang dat er heel veel bedrijven failliet gaan. Hij snapt de moeilijke afwegingen die het kabinet moet maken: “We moeten snel af van die anderhalve meter, zodat de economie weer op gang geholpen kan worden. Rijendik bij de Primark, het is enorm druk in de Haagse binnenstad. Dat is niet te doen. Maar ik ben bang dat dat pas kan als er een vaccin is”.

Luister hier naar het interview met Henk Kool.



Gevechtsport trainings demonstratie op de Koekamp als protest

Bekende vechtsporters gaan vrijdag op de Koekamp in Den Haag demonstreren tegen het verbod van het kabinet op openstelling van vechtsportscholen vanwege de coronacrisis. Lees er hier meer over.

Musicon bereidt zich voor om weer open te gaan

Daan van der Bruggen, directeur van Musicon vertelt hoe zij aankijken tegen de coronacrisis en de maatregelen: “Musicon staat voor live muziek, samen met elkaar maken en dat is de zuurstof van ons, dus we werken er hard aan om te zorgen dat we hier weer samen muziek kunnen maken”. De afgelopen periode heeft de culturele instelling opgeknapt en zijn proefsessies gedaan in de oefenruimtes. “Vanaf 1 juni gaan we op beperkte schaal ook weer beginnen met concerten, wat dan deels online zal plaatsvinden. Ook zal het urbanprogramma voor de jeugd weer opstarten. En nog veel meer dat zal morgen na de persconferentie ook op onze website komen te staan. Wij staan in ieder geval te springen om weer te beginnen”, aldus Daan van der Bruggen.

Luister hier naar het interview met Daan van der Bruggen.



Sportscholen verplaatsen naar buiten

Amper twee weken geleden kregen de sportscholen het nieuws dat zij tot 1 september de deuren gesloten moeten houden. Het kabinet vond het nog te gevaarlijk om sportscholen, die onder het kopje binnensport vallen, te openen. Het water stond sommige sportscholen aan de lippen, omdat klanten massaal hun abonnementen opzeggen. Inmiddels hebben sommige sportscholen daar een oplossing voor gevonden. Jay Ramjiawansingh, clubmanager van Snap Fitness vertelt in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM wat zij doen: “Wij verplaatsen alle apparaten naar buiten en hebben een reserveringssysteem om buiten te sporten bij ons”.

Luister hier naar het interview met Jay Ramjiawansigh.



ADO speelt het liefst met publiek, desnoods via een drive in

De 41-jarige Serviër Aleksandar Rankovic is gistermiddag gepresenteerd als nieuwe trainer van ADO Den Haag. In het Cars Jeans Stadion zette hij zijn handtekening onder een contract van twee jaar. Martin Jol wordt leider van het technisch hart. Het is nog onzeker wanneer de eerste officiële wedstrijd van Rankovic op het programma staat en of dat met of zonder publiek zal zijn. Er is een idee voor een drive-in bioscoop waar supporters de wedstrijd vanuit de auto kunnen beleven.

Luister hier naar de Den Haag FM ADO Podcast met Martin Jol.

Er kan volgens de RIVM maatregelen weer afgereden worden

De eerste praktijkexamens bij het CBR zijn sinds de invoering van de coronamaatregelen afgelegd. Ook hier zijn de maatregelen te doen.

Madurodam succesvol heropend

Madurodam is ‘hartstikke tevreden’ over de wijze waarop de heropening is verlopen. De komende dagen wordt het bezoekersaantal langzaam opgeschroefd.

Horeca mag pas 1 juni open

De horeca mag pas op 1 juni om 12:00 uur opengaan. Het kabinet neemt vandaag het advies hierover van de veiligheidsregio’s over, melden ingewijden gisterenavond na het Veiligheidsberaad. De gemeente Den Haag maakt geen uitzonderingen voor horeca aan het strand. Morgen wilden de strandtenten voor een deel weer open. Maar de gemeente gaat daar niet in mee: “Horecagelegenheden – of zij nu aan het strand of in het centrum van een gemeente gevestigd zijn – moeten zich allemaal aan dezelfde heldere regels houden; horeca is gesloten.”