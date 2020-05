Madurodam was niet vol, maar kijkt terug op geslaagde heropening

Madurodam is “hartstikke tevreden” over de wijze waarop de heropening is verlopen. Het miniatuurpark in Den Haag had slechts 600 kaarten beschikbaar gesteld voor de maandag, maar die werden niet allemaal verkocht.

Dinsdag en woensdag mogen er 1000 mensen het park in en donderdag, Hemelvaartsdag, wordt dat aantal verruimd tot 2900. “Op een mooie dag in het hoogseizoen verkopen we zo’n 7000 tot 8000 kaarten, dus dat is nog altijd een klein deel van onze maximale capaciteit”, aldus woordvoerster Marianne Aalders, die stelt dat de bezoekers “zich keurig aan de regels hebben gehouden”.

In het park zijn diverse maatregelen getroffen en er wordt gewerkt met tijdvakken. “Op Hemelvaartsdag mogen er 75 mensen per kwartier naar binnen”, aldus Aalders. “Ze mogen zo lang blijven als ze willen, maar de ervaring heeft geleerd dat een bezoeker gemiddeld 3,5 uur in het park verblijft.”

Afgelopen weekeinde mochten abonnementhouders al naar binnen om de maatregelen te testen. Aalders: “We willen onze medewerkers rustig laten wennen aan de nieuwe werkelijkheid. Maar we zijn klaar voor Hemelvaartsdag.”

Madurodam was sinds 13 maart dicht vanwege de uitbraak van het coronavirus.

