Martin Jol positief over drive-in bioscoop bij wedstrijden ADO: “Alles beter dan geïsoleerde wedstrijd”

Martin Jol is positief over het idee van een drive-in bioscoop bij wedstrijden van ADO Den Haag. Supporters volgen dan de wedstrijd vanuit de auto op de parkeerplaats van het stadion. “Als wij op deze manier mensen kunnen interesseren om naar onze wedstrijden te kijken juich ik dat alleen maar toe”, zegt technisch adviseur van ADO Martin Jol.

Het lijkt op dit moment erg onwaarschijnlijk dat de Eredivisiewedstrijden volgend seizoen met publiek worden gespeeld. Om supporters toch nog bij de wedstrijden te betrekken is er het idee van drive-in bioscoop. Supporters komen wel naar het stadion, maar volgen de wedstrijd vanuit de auto op grote schermen. In Duitsland zijn er op deze manier al concerten geweest. Ook in Den Haag is het idee van een drive-in bioscoop niet nieuw. Joris Hentenaar, organisator van het festival Carnivale, stelde al voor om van het Malieveld een drive-in bioscoop te maken. Voor dat idee kwam echter geen vergunning.

Beleving

De nieuwe hoofdtrainer van ADO Den Haag, Aleksandar Rankovic, is net als Jol positief over het idee, al weet hij nog niet precies wat hij zich erbij moet voorstellen. “Ik moet het eerst nog zien, maar als het de supporters weer een beleving gaat geven dat ze bij het stadion horen dan ben ik absoluut voor”, aldus Rankovic. Jol voegt daar aan toe: “Ik vind alles beter dan een geïsoleerde wedstrijd spelen op ons veld.”

Of de fans het ook zien zitten is nog de vraag. Supporter Alberto van der Spiegel, vaste side kick in de Den Haag FM ADO Podcast, is niet direct enthousiast. “Wat als we dan scoren? Dan spring ik uit de auto en vlieg ik iedereen om de nek, maar dat mag dan dus niet”, zegt Van Der Spiegel in de ADO Podcast. Het scenario van spelen zonder publiek ziet hij ook niet zitten. “Ik denk dat er niks aan is. Bovendien krijgt ADO het lastiger omdat wij juist gevaarlijk zijn in eigen huis met ons idioten langs de lijn.”