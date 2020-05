Zoekactie bij Noordelijk Havenhoofd; stuk plastic aangetroffen

De hulpdiensten zijn dinsdagmorgen bezig met een zoekactie op het Noordelijk Havenhoofd bij Scheveningen. Naast de brandweer zijn ook duikers en de KNRM opgeroepen. De hulpdiensten werden opgeroepen voor de melding persoon te water. Bij het Noordelijk Havenhoofd werd dinsdagmorgen iets in het water gezien. Na een zoekactie blijkt het te gaan om een stuk plastic, niet om het gezochte surfboard.

De KNRM voer in het gebied en hulpverleners liepen hand in hand door het water. Vorige week maandag kwamen vijf surfers om het leven. Het lichaam van de 23-jarige Mathijs uit Delft is nog niet gevonden.

Foto: Omroep West.