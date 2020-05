Agenten en boa’s: coronaregels moeilijk te handhaven

Agenten en boa’s voorzien grote moeilijkheden bij het handhaven van de coronamaatregelen na 1 juni. Met name het controleren van groepen mensen in parken of op andere plekken buiten is nagenoeg onmogelijk. Dat zeggen de Nederlandse BOA Bond en politie-vakbond NPB tegen Hart van Nederland.

Op de persconferentie van dinsdagavond zei premier Rutte dat ook de komende tijd geldt dat iedereen buiten anderhalve meter afstand moet houden, tenzij ze tot hetzelfde gezin behoren. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd als de afstand te klein is. Maar op het maximale aantal mensen voor zo’n groep, zit volgens de premier geen grens.

Ook onder de handhavers is nog veel onduidelijk over de maatregelen. “Het is eigenlijk niet te handhaven”, zegt Eric Lakenman van de Nederlandse BOA Bond. Politiebond NPB geeft aan dat er sinds de persconferentie veel vragen van agenten zijn binnengekomen. “Ze vinden het lastig, op zijn zachtst gezegd”, aldus voorzitter Jan Struijs.