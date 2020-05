Anderhalve meter afstand moet normaal worden in coronaproof Laaktheater

Bij Laaktheater is men blij nu duidelijk is dat het cultuuranker de deuren in juni weer mag openen. “Je kunt je voorstellen dat bij ons de vlag uit ging bij de groepen die normaal gesproken bij ons repeteren en repeteren. Zo is er een groep senioren die iedere week bij elkaar komen, die kon ik vertellen dat ze weer mogen komen. Dat was een champagne-momentje daar”, vertelt Sigrid de Zwart in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Als het ons lukt om het voor de senioren veilig te doen, dan kan iedereen bij ons binnenkomen. Gelukkig hebben we niet een heel ingewikkeld theater.”

Wel is het zo dat ze, door de coronamaatregelen, slechts 30 man publiek mag toelaten. “Er komt een hoop werk op je af, maar er was natuurlijk al een en ander uitgelekt. We zijn al een week of twee aan het kijken hoe we het kunnen doen.” De inrichting van het Laaktheater moet vooral positief worden zo vertelt Sigrid: “We hebben als team afgesproken het meest gastvrije, coronaproof theater van Den Haag gaan worden. Dat betekent dat er bij ons geen rood-witte linten komen, geen stopborden, alles gaat zo ingericht worden dat anderhalve meter afstand de normaalste zaak van de wereld gaat worden.” De theaterzaal zal daarom deel gevuld worden met tafels. “Dan kunnen mensen ook eten en drinken meenemen.”

Vanaf 1 juni is het zo dat theaters 30 man publiek mogen toelaten, dit is exclusief het personeel. “Dat is heerlijk, dan hoef je ook niet te schipperen met mensen achter de bar.” Tegelijkertijd heeft het Laaktheater ook al aanmeldingen ontvangen van mensen die graag willen helpen bij het cultuuranker. “De anderhalve meter blijft in de zaal, het maximum blijft het maximum. Maar ik heb wel al mails gekregen van mensen die willen helpen, die kunnen we gelukkig altijd gebruiken.” Het zal niet zo zijn dat er straks meer personeel is dan publiek. “Alles is beperkt, we moeten het natuurlijk wel veilig houden.”

Nu het zo is dat een fors aantal weken van het seizoen heeft gemist door de sluiting in maart, april en mei. De verachting is dan ook dat met in Laak wat langer door zal gaan. “We zullen in juni wel wat dingen hebben, een deel zal wel naar voren worden gehaald. Normaal gesproken ben je vanaf eind mei dicht. Ook denk ik wel dat we in juli nog wat organiseren voor de zomervakantie.”

Luister hier naar het gesprek met Sigrid de Zwart op Den Haag FM.