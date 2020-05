GroenLinks wil vakschool wind op zee op Scheveningen

Als het aan de Haagse fractie van GroenLinks ligt, krijgt Scheveningen een campus voor de bouw en onderhoud van windmolens op zee. Dat stelt fractieleider Arjen Kapteijns (GroenLinks) voor, die hier samen met ROC Mondriaan, de Haagse Hogeschool, meerdere bedrijven en vakbond FNV een plan voor heeft geschreven. Het voorstel wordt woensdag op de Scheveningse haven aangeboden aan economiewethouder Saskia Bruines.

De komende decennia gaan er zeker tien nieuwe grote windparken in de Noordzee bij komen. Voor de bouw en het onderhoud van deze parken zijn veel nieuwe vakmensen nodig. Met de nieuwe vakschool kan Den Haag hiervan profiteren en dat is juist nu nodig, nu de Haagse economie hard wordt getroffen.

Fractievoorzitter Kapteijns: “Met deze campus laten we zien dat de energietransitie een win-winsituatie is. We houden onze aarde leefbaar en we bieden opleidingen en werk in een groeiende sector aan de vakmensen die deze transitie mogelijk gaan maken.”

Voor Nico Persoon, praktor energietransitie bij ROC Mondriaan en Haagse Hogeschool, is dat laatste onderwerp belangrijk. “Hiermee bieden we een lokale optie waarmee Haagse en Scheveningse jongeren directe aansluiting op de arbeidsmarkt vinden, daarbij gebruik makend van onze al bestaande kennis van onderwijs en bedrijven en gunstige ligging”, aldus Persoon.

Het plan hoeft de gemeente zelf niet veel te kosten, stelt GroenLinks. In het voorstel wordt de campus gefinancierd door een bestaande landelijke subsidie en grotendeels door de bedrijven die actief zijn in de windsector. Kapteijns: “Zij kampen immers met een toekomstig tekort aan opgeleide mensen en hebben er dus direct baat bij. Zo verdelen we de rekening op een eerlijke manier.” Naast het bedrijfsleven speelt ook de FNV een belangrijke rol. Zo kan de vakbond bijvoorbeeld helpen met het begeleiden van zij-instromers uit de offshore olie en gassector, waar wel veel relevante kennis aanwezig is.