Haagse horeca en strandtenten blij: terrassen uitbreiden mag van gemeente

De horeca in Den Haag krijgt de komende maanden meer ruimte. De gemeente staat toe dat ondernemers van 1 juni tot in elk geval 1 september hun terras mogen uitbreiden met maximaal 25 procent. “We zijn heel blij hiermee en complimenten aan de gemeente Den Haag dat ze ons verzoek zo snel hebben opgepakt”, zegt Maarten Hinloopen van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

Het stadsbestuur komt cafés, restaurants en strandtenten daarmee tegemoet die vanwege de coronamaatregelen nog niet volledig open kunnen. Wethouder Hilbert Bredemijer (CDA) meldt dat het Haagse stadsbestuur horecagelegenheden tijdelijk meer ruimte wil bieden op terrassen, zodat ondernemers meer klanten kunnen ontvangen. Ook ondernemers die nu geen terrasvergunning hebben, maar in de directe omgeving wel mogelijkheden zien mogen een voorstel bij de gemeente indienen. Zij moeten hun plan afstemmen met andere ondernemers en omwonenden: “In dit voorstel geven we ondernemers tijdelijk meer ruimte hun terras te exploiteren in de anderhalvemetersamenleving. Het is daarbij belangrijk dat er plek blijft voor iedereen. Voetgangers en fietsers moeten er langs kunnen, ook hulpdiensten mogen geen hinder ondervinden.”

Dinsdagavond werd bekend dat je met meerdere mensen aan een tafel mag zitten, mits zij tot hetzelfde huishouden behoren. Aan de deur moet een gezondheidscheck gedaan worden. De vraag is of er ook gecontroleerd wordt of men op hetzelfde adres woont. Horecaondernemer Hinloopen: “Ik denk dat iedereen zijn eigen verantwoording moet nemen, want dit is niet te controleren namelijk. Hier moet nog wel even goed over nagedacht worden. De ondernemer kan je hier niet verantwoordelijk voor maken. Maar volgens mij is het verhaal duidelijk: je mag met twee personen aan tafel, ook als je niet tot hetzelfde huishouden behoort en tussen de tafels anderhalve meter.”

Nog niet alles duidelijk na de persconferentie

“Er zijn nog dingen die niet helemaal duidelijk zijn, maar we hebben nog tien dagen, dus in de loop van de dagen zal daar wel meer opheldering over komen. Maar dit is in ieder geval een stap in de goede richting”, zegt Hinlopen. “Het wel of niet mogen plaatsen van schotten is bijvoorbeeld nog onduidelijk.” Feestcafés en discotheken mogen nog niet open: “Een feestcafé is geen aparte categorie, maar ik denk dat dit te maken heeft met de openingstijden, zaken waar je geen buitenruimte hebt en die vanaf 23 uur open zijn zullen daar denk ik onder vallen. Maar ik geef toe, dat is niet heel helder.”

Luister hier naar het interview met Maarten Hinlopen.