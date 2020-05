LIVEBLOG: Meer WW-uitkeringen en strandtenten kiezen eieren voor hun geld

Blijf op de hoogte van al het Haagse nieuws over de coronacrisis en luister naar Haagse Ochtendradio van 7.00 tot 10.00 uur, Rob’s tussendoortje van 12.00 tot 15.00 uur en Studio Haagse Bluf van 16.00 tot 19.00 uur. Ook in dit liveblog kun je alles lezen over hoe corona Den Haag treft.

Anderhalve meter afstand moet normaal aanvoelen in Laaktheater

Bij Laaktheater is men blij nu duidelijk is dat het cultuuranker de deuren in juni weer mag openen. “Je kunt je voorstellen dat bij ons de vlag uit ging bij de groepen die normaal gesproken bij ons repeteren en repeteren. Zo is er een groep senioren die iedere week bij elkaar komen, die kon ik vertellen dat ze weer mogen komen. Dat was een champagne-momentje daar”, vertelt Sigrid de Zwart in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Als het ons lukt om het voor de senioren veilig te doen, dan kan iedereen bij ons binnenkomen. Gelukkig hebben we niet een heel ingewikkeld theater.”

Luister hier naar het gesprek met Sigrid de Zwart op Den Haag FM.

https://denhaagfm.nl/wp-content/uploads/2020/05/20200520-laaktheater.mp3″

Agenten en BOA’s: coronaregels moeilijk te handhaven

Agenten en boa’s voorzien grote moeilijkheden bij het handhaven van de coronamaatregelen na 1 juni. Met name het controleren van groepen mensen in parken of op andere plekken buiten is nagenoeg onmogelijk. Dat zeggen de Nederlandse BOA Bond en politie-vakbond NPB tegen Hart van Nederland. Lees hier verder.

Oproep illegaal gokken boven Utrechtsebaan

“Gokken in coronatijd?”, lezen automobilisten op de Utrechtsebaan als ze Den Haag binnenrijden. Wie de oproep op het oranje spandoek boven de A12 volgt, kan naar de website binnenhofcasino.nl. Maar wie de site bezoekt voor een potje gokken, heeft dikke pech. “Mispoes!”, is de reactie op de site. “U kunt niet veilig en legaal gokken in coronatijd.” De ludieke actie is bedacht en uitgevoerd door bezorgde ondernemers van casino’s en speelautomatenhallen, die vrezen dat het illegaal gokken toeneemt als de gokhallen tot 1 september gesloten moeten blijven. Lees hier verder.

Moskeeën in juli weer open

Nu de maatregelen tegen het coronavirus worden versoepeld, gaan ook veel moskeeën weer open. Vanaf begin juli kunnen moslims weer naar binnen om te bidden, maar wel met maximaal honderd mensen tegelijk. Dat hebben zeven islamitische organisaties dinsdag bekendgemaakt na de persconferentie van premier Mark Rutte. Lees hier verder.

Haagse horeca en strandtenten mogen terrassen uitbreiden

De Haagse horeca krijgt de komende maanden meer ruimte. De gemeente staat toe dat ondernemers van 1 juni tot in elk geval 1 september hun terras mogen uitbreiden met maximaal 25 procent. “We zijn heel blij hiermee en complimenten aan de gemeente Den Haag dat ze ons verzoek zo snel hebben opgepakt”, zegt Maarten Hinloopen van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Het stadsbestuur komt cafés, restaurants en strandtenten daarmee tegemoet die vanwege de coronamaatregelen nog niet volledig open kunnen. Wethouder Hilbert Bredemijer (CDA) meldt dat het Haagse stadsbestuur horecagelegenheden tijdelijk meer ruimte wil bieden op terrassen, zodat ondernemers meer klanten kunnen ontvangen. Ook ondernemers die nu geen terrasvergunning hebben, maar in de directe omgeving wel mogelijkheden zien mogen een voorstel bij de gemeente indienen. Lees hier verder.

Luister hier naar het gesprek met Maarten Hinloopen op Den Haag FM.

Zwartboek met 1600 klachten van huurders naar Vestia

De directie van woningcorporatie Vestia heeft woensdag een zwartboek ontvangen met klachten van huurders. Zij eisen dat Vestia de huurverhoging stopt en direct achterstallig onderhoud pleegt. Ongeveer 1.600 huurders hebben hun verhaal gedaan bij het Huurdersverbond, dat onderdeel is van de SP. “Het gaat veel verder dan alleen klachten over aanhoudende schimmel. Er is algemeen achterstallig onderhoud en er zijn lekkages die niet worden opgelost. We horen vaak hetzelfde verhaal. Er komen lapmiddelen maar problemen worden niet structureel aangepakt”, vertelt Rick Hoefsloot van SP Den Haag in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Frank Hoefsloot.

Openbaar vervoer regelen voor middelbare scholieren niet haalbaar

Het feit dat middelbare scholen zelf hun vervoer moeten regelen voor leerlingen die niet met de fiets of lopend naar school kunnen komen, is voor de schoolorganisaties het grootste probleem. Dat stelt bestuursvoorzitter Ewald van Vliet van Lucas Onderwijs. Hierover is het schoolbestuur in gesprek met de gemeente Den Haag: “Het moet niet zo zijn dat kinderen die niet naar school kunnen komen, geen onderwijs kunnen volgen. Maar het is niet te doen om dit vanuit de scholen zelf te regelen. Het gaat om duizenden leerlingen, want meer dan de helft van de middelbare scholieren in Den Haag komt met het openbaar vervoer”. Lees hier verder.

Luister hier naar het gesprek met Ewald van Vliet op Den Haag FM.

Online open avond Inholland

Na de eerste online open dag op 4 april organiseert hogeschool Inholland Den Haag op woensdag 27 mei van 17.00 tot 20.00 uur een online open avond zodat studiekiezers zich opnieuw online kunnen oriënteren op de diverse opleidingen. Vanwege de coronacrisis is het voor studiezoekers nog steeds niet mogelijk om fysiek de hogeschool te bezoeken, daarom is er door Inholland gezocht naar digitale alternatieven. Lees hier verder.

“Maak terrassenpromenade van Bierkade”

Maak van de Bierkades een terrassenpromenade. Met deze oproep komen ondernemers aan de Dunne Bierkade en de Bierkade. De ondernemers willen al lange tijd een Bierkade als een gracht zonder verkeer, met meer ruimte voor terrassen, voetgangers en ‘meer gezelligheid’. Nu extra ruimte vanwege de coronamaatregelen voor de horeca een noodzaak is geworden, is dit volgens de ondernemers hét moment om hun jarenlange wens eindelijk in vervulling te laten gaan. Lees hier verder.

strandtenten kiezen eieren voor hun geld

Strandtenthouders op Scheveningen hebben toch besloten om de confrontatie met de Veiligheidsregio en de gemeente niet aan te gaan. De strandtenthouders dreigden vanaf woensdag om ligbedden te gaan verhuren en het sanitair open te stellen. Zo ver gaat het niet komen, laat André Triep, de voorzitter van de vereniging van Strandexploitanten, weten. Lees hier verder.

Twintig procent meer WW-uitkeringen in een maand