Ondernemers willen terrassenpromenade op Bierkade

Maak van de Bierkades een terrassenpromenade. Met deze oproep komen ondernemers aan de Dunne Bierkade en de Bierkade. De ondernemers willen al lange tijd een Bierkade als een gracht zonder verkeer, met meer ruimte voor terrassen, voetgangers en ‘meer gezelligheid’.

Nu extra ruimte vanwege de coronamaatregelen voor de horeca een noodzaak is geworden, is dit volgens de ondernemers hét moment om hun jarenlange wens eindelijk in vervulling te laten gaan. “Nu vanaf 1 juni de terrassen weer open mogen, is het noodzaak dat de gemeente Den Haag de horeca meer ruimte biedt”, zeggen Dennis van der Plas (The Golden Stork) en Arjan Spruit (Eten bij Werelds) namens de ondernemers.

“De gemeente Den Haag heeft de horeca in de stad opgeroepen zelf met ideeën te komen over hoe zij straks de anderhalvemetermaatregelen kunnen respecteren. Aan de Bierkades hebben we die ideeën wel”, aldus de ondernemers. Vanwege de nieuwe richtlijnen zal de horeca haar terrassen meer moeten verspreiden over de stad. “Een terrassenpromenade aan de Bierkades is daarvoor dé manier en je voorkomt zo druk op horecalocaties stadsbreed. Ondernemers eisen nu de straat op”, is dan ook de oproep.

“Ook bewoners willen autoluwe gracht”

Volgens de ondernemers willen bewoners ook al jarenlang een autoluwe gracht. “En aangezien dit geen doorgaande route meer is, weerhoudt niets de gemeente Den Haag ervan hier een prachtige eetstraat te maken”, stelt Michiel Voorhoeve, voorzitter van Fundatie Voorhoeve die verschillende panden aan de gracht beheert.