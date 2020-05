Oproep tot illegaal gokken op spandoek boven Utrechtsebaan

“Gokken in coronatijd?”, lezen automobilisten op de Utrechtsebaan als ze Den Haag binnenrijden. Wie de oproep op het oranje spandoek boven de A12 volgt, kan naar de website binnenhofcasino.nl. Maar wie de site bezoekt voor een potje gokken, heeft dikke pech.

“Mispoes!”, is de reactie op de site. “U kunt niet veilig en legaal gokken in coronatijd.” De ludieke actie is bedacht en uitgevoerd door bezorgde ondernemers van casino’s en speelautomatenhallen, die vrezen dat het illegaal gokken toeneemt als de gokhallen tot 1 september gesloten moeten blijven. “Door de sluiting van casino’s is er een golf aan criminaliteit ontstaan. Stop de waanzin, open alle legale casino’s!”, staat er in kapitalen geschreven.

Onder meer eigenaar Marco Ballemaker van Asta Casino aan het Spui is een van de bezorgde ondernemers. “In onze legale casino’s zijn we allemaal opgeleid en nemen we ook de zorg over onze gasten heel nauw. Die verdwijnen nu in de illegaliteit. We horen verhalen over veel mensen opgepropt ergens waar volop wordt gegokt”, aldus Ballemaker in De Telegraaf.