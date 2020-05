Stichting Trix opgeheven: einde aan 25 jaar hulp voor Haagse jongeren

Haagse jongeren met complexe problemen worden vanaf juli niet meer geholpen door Stichting Trix. De stichting zal zichzelf per 1 juli 2020 opheffen, zo heeft het bestuur woensdagmiddag bekendgemaakt. Trix hielp jongeren uit de Haagse regio door hen een tweede, derde of vierde kans te geven. Door dagbesteding, structuur en een opleiding te bieden, kregen de jongeren weer een kans op een nieuwe start.

Trix heeft dit besluit genomen, omdat de gemeente Den Haag deze stichting niet meer via subsidie wil steunen, maar via een ander financieringssysteem. Maar dit nieuwe systeem is volgens het bestuur en de medewerkers Trix niet werkbaar, omdat hierdoor de randvoorwaarden in het gedrang komen. “Daarom heeft het bestuur in overleg met personeel, met pijn in het hart, besloten de stichting op te heffen.”

De stichting heeft alle begrip voor het nieuwe financieringssysteem van de gemeente Den Haag. “Wij zijn de gemeente Den Haag dankbaar voor dat ze de Trix al die jaren een warm hart toe hebben gedragen. Maar tijden veranderen en daarmee ook de manier van financieren van maatschappelijke organisaties”, schrijft het bestuur in een verklaring.

Trix zal ervoor zorgen dat de jongeren – in overleg met de hulpverlening, gemeente en begeleiders – “een goede nieuwe plek krijgen”. Het bestuur van Trix besluit haar verklaring: “Wij danken alle jongeren, hun ouders, verwijzers en samenwerkingspartners voor de samenwerking en het vertrouwen!”

