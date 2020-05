Strandtenten kiezen eieren voor hun geld en gaan geen bedjes neerzetten

Strandtenthouders op Scheveningen hebben toch besloten om de confrontatie met de Veiligheidsregio en de gemeente niet aan te gaan. De strandtenthouders dreigden vanaf woensdag om ligbedden te gaan verhuren en het sanitair open te stellen. Zo ver gaat het niet komen, laat André Triep, de voorzitter van de vereniging van Strandexploitanten, weten.

De strandtenthouders kozen de frontale aanval. In een brief schreven ze hoe dan ook open te gaan vanaf woensdag. Het belooft een prachtig Hemelvaartweekend te worden en dus willen de ondernemers niet wachten tot 1 juni. De veiligheidsregio Haaglanden staat dat niet toe en boetes kunnen oplopen van 10.000 tot 50.000 euro. De leden van de vereniging van Strandexploitanten zijn woensdag met elkaar in overleg gegaan en kiezen eieren voor hun geld.

Volgens de noodverordening die in deze regio geldt mogen strandtenten tot 2 juni wel eten en drinken verkopen, maar dat mogen gasten niet ter plaatse nuttigen. ‘We staan echt met de rug tegen de muur, maar om nou alles op het spel te zetten om in de toekomst geen medewerking meer te krijgen, gaat ons te ver’, aldus Triep.