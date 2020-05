Twintig procent meer WW-uitkeringen in een maand

Het aantal WW-uitkeringen in Haaglanden nam in april met 20 procent toe. Een ongekende stijging in één maand tijd volgens het UWV. Het aantal uitkeringen stijgt harder dan landelijk, daar ligt het percentage op 16,7 procent. Dit komt omdat er in de Haagse regio relatief veel meer mensen werkzaam zijn bij uitzendbedrijven en daar was een flinke toename in het aantal WW-uitkeringen. Daarnaast maakten ook veel mensen uit horeca & catering in april aanspraak op een WW-uitkering. Het aantal WW-uitkeringen aan werkzoekenden vanuit uitzendbedrijven en horeca & catering nam in april 2020 met bijna 60 procent toe. Eind april verstrekte het UWV in Haaglanden in totaal 13.785 WW-uitkeringen. Dit is een toename met 2.301 ten opzichte van maart.

Wethouder Bert van Alphen merkte vorige week al een stijging in het aantal werkzoekenden.

Zowel uitzendbedrijven als horeca & catering bieden over het algemeen veel werk aan jongeren. Daarom zijn er – in verhouding tot eerdere maanden – meer WW-uitkeringen voor jongeren bijgekomen. Met 940 nieuwe WW-uitkeringen voor jongeren in april 2020 was de stijging 80 procent ten opzichte van maart. Het aandeel van jongeren met een WW-uitkering is daarmee tot 15 procent toegenomen in april. Dat is twee keer zoveel als een jaar eerder.

In april zijn er in vergelijking met maart meer WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een dienstverlenend beroep (+363), een bedrijfseconomisch of administratief beroep (+237) en een commercieel beroep (+166). Ook de WW-utikeringen bij technische beroepen (+293) en transport & logistiek beroepen (+195) nemen flink toe. De helft van de toename bij technische beroepen en transport & logistiek beroepen komt voor rekening van hulpkrachten: hulpkrachten bouw & industrie (+164) en hulpkrachten transport & logistiek (+107).