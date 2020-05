“Haagse scholen kunnen onmogelijk vervoer regelen voor helft middelbare scholieren”

Het feit dat middelbare scholen zelf hun vervoer moeten regelen voor leerlingen die niet met de fiets of lopend naar school kunnen komen, is voor de schoolorganisaties het grootste probleem. Dat stelt bestuursvoorzitter Ewald van Vliet van Lucas Onderwijs. Hierover is het schoolbestuur in gesprek met de gemeente Den Haag: “Het moet niet zo zijn dat kinderen die niet naar school kunnen komen, geen onderwijs kunnen volgen. Maar het is niet te doen om dit vanuit de scholen zelf te regelen. Het gaat om duizenden leerlingen, want meer dan de helft van de middelbare scholieren in Den Haag komt met het openbaar vervoer.”

Het openstellen van de middelbare scholen is nog een hele organisatie vertelt Ewald van Vliet aan Den Haag FM: “Wij hebben al gemeten en bekeken hoe de klassen moeten worden ingericht met de anderhalvemeterregel. Een klas telt gemiddeld 25 tot 30 leerlingen, maar er passen maar 8 kinderen in een lokaal. Je kan dus per keer maar 25 procent van de scholieren laten komen. Dat betekent dat iedereen maximaal maar 1 dag naar school kan.”

Rutte zei dinsdagavond tijdens de persconferentie dat alle leerlingen fysiek les moeten krijgen en niet alleen een mentoruur. Vandaag krijgen alle scholen de protocollen vanuit de VO-raad, de sectororganisatie van het Voortgezet Onderwijs. Natuurlijk zal aan de regels voldaan moeten worden, maar of dit lukt is nog maar de vraag. “Kinderen die meer ondersteuning nodig hebben en de leerlingen die volgend jaar examen moeten doen, krijgen bij ons voorrang”, zegt de voorzitter van het schoolbestuur.

Proefdraaien voor volgend schooljaar

Leerlingen én docenten beginnen net te wennen aan het onderwijs op afstand en moeten voor een paar weken weer over op een compleet ander systeem. “Dat gaan we toch doen, omdat we verwachten dat volgend schooljaar deze maatregelen nog steeds van kracht zijn. We kunnen nu ervaring opdoen en in de zomervakantie dingen verder uitwerken en verbeteren”, reageert Van Vliet. “Wij moeten zorgen dat alle scholen die onder ons vallen goed kunnen draaien. We zijn met alle directeuren in gesprek en ondersteunen overal. Kinderen moeten goed onderwijs kunnen volgen. Daar doen we het allemaal voor.”

Luister hier naar het interview met Ewald van Vliet.