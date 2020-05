Zwartboek met 1600 klachten van huurders naar Vestia

De directie van woningcorporatie Vestia heeft woensdagochtend een zwartboek ontvangen met klachten van huurders. Zij eisen dat Vestia de huurverhoging stopt en direct achterstallig onderhoud pleegt. Ongeveer 1.600 huurders hebben hun verhaal gedaan bij het Huurdersverbond, dat onderdeel is van de SP.

Bij de overhandiging deden enkele boze huurders hun verhaal aan de directieleden en bestuurders, die later op woensdag via een onlinebijeenkomst in gesprek gaan met de huurders. Daarmee had de directie van Vestia eerder al ingestemd.