‘Coronadorp’ bij ADO-stadion bijna open, maar bewoners zijn er nog niet

Een opvang voor daklozen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus wordt vrijdag in bedrijf genomen bij het stadion van ADO Den Haag, maar er zijn nog geen besmette daklozen om op te vangen. Het ‘coronadorp’, een gezamenlijk initiatief van de voetbalclub en de organisatie Doneer een Dorp, heeft slaapruimtes en behandelzalen en wordt bemand door zowel begeleiders als verplegers.

Een woordvoerder van de Haagse wethouder Bert van Alphen, die verantwoordelijk is voor de daklozenopvang, laat weten dat er om te beginnen capaciteit is voor de opvang van tien besmette daklozen. “Er zijn nog geen mensen aangemeld”, voegt zij daaraan toe. “Van de dakloze mensen die nu in drie hotels worden opgevangen, had één persoon gezondheidsklachten die op corona kunnen wijzen, maar die persoon bleek gelukkig niet te zijn besmet.”

De maximale capaciteit van het coronadorp is vijftig personen. De gemeente Den Haag heeft na verzoeken uit Leiden, Gouda en Delft toegezegd dat besmette daklozen uit die gemeenten er ook kunnen worden opgevangen. Ook daar zijn die er vooralsnog niet.