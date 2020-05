Plaquette voor Canadese troepen op De Savornin Lohmanplein

Op het De Savornin Lohmanplein wordt vandaag een plaquette onthult ter nagedachtenis aan de overwinningsparade van Canadese troepen 75 jaar geleden. De plaquette wordt in besloten kring door de voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage Michel Rogier: “Ouderen die zich deze overwinningsparade kunnen herinneren vertellen allemaal hoe uniek dit was. Ze hebben uren in de regen gestaan tot de parade voorbij kwam. Er waren piperbands en colonnes met militaire voertuigen. We willen graag de volgende generatie meegeven dat dit ooit heeft plaatsgevonden”, vertelt hij in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Den Haag werd op 8 mei 1945 bevrijd onder leiding van Canadese troepen. Veel tijd om de bevrijding te vieren was er niet, waardoor er op 21 mei 1945 een overwinningsparade werd georganiseerd. “Het was een unieke gebeurtenis die eindigde op het De Savornin Lohmanplein. Vorig jaar kwam Willem Post naar me toe met het idee voor een herinnering aan de parade. We zijn naar het stadsdeelkantoor in Loosduinen geweest en zij hebben geholpen dit project te realiseren. Je moet het zien als een burgerinitiatief”, vertelt Michel Rogier.

Het is de bedoeling dat er jaarlijks aandacht komt voor de herdenkingsplaquette. Michel Rogier: “We willen het bijzondere verhaal doorvertellen. Er waren veel festiviteiten rond de onthulling georganiseerd, maar die kunnen vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Er zouden dit jaar ministers en veteranen uit Canada komen en het naastgelegen winkelcentrum had een Canada-week georganiseerd. Loop eind van de middag of komende dagen langs het monument, het plein zal versierd worden met zo’n 2000 bloemen die samen de Nederlandse en Canadese vlag tonen”.

Foto: TV Loosduinen

