Vijf woningen ontruimd na brand in leegstaande woning

Vijf woningen zijn in de nacht van woensdag op donderdag ontruimd vanwege brand. De brand ontstond in een leegstaande portiekwoning aan de Berberisstraat, Er raakte niemand gewond.

De brandweer onderzoekt nog hoe de brand heeft kunnen ontstaan in de leegstaande woning op de derde verdieping van de flat. Volgens een woordvoerder van de brandweer moesten de bewoners van vijf omliggende woningen hun huis verlaten tijdens de brand.

Nadat de brand was geblust heeft de brandweer de woningen gecontroleerd om te kijken of de bewoners terug naar huis konden. De woning waar de brand uitbrak is flink beschadigd en het dak heeft flinke schade opgelopen.