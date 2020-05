Coronadorp bij ADO-stadion geopend, maar nog onbewoond: “Ik hoop dat het voor niets is geweest”

Bios en theaters in Den Haag bereiden zich voor op heropening

1 juni mogen naast de restaurants en musea ook het theater en bioscopen weer open. Maar om open te mogen moeten er wel een aantal corona maatregelen worden toegepast op elke locatie. Zo ook bij theater en filmhuis Dakota in Escamp en bij het Zuiderparktheater.

Ook de filmzalen in Den Haag zijn ook al druk bezig met voorbereiden. Zo gaat Pathe 1 juni weer open, met maximaal 30 bezoekers in de zaal en films die vlak voor corona al te zien waren. Het Filmhuis Den Haag opent ook zijn deuren op 1 juni met een to-go bar, kleurige linten, en maximaal 23 personen in de grote zaal.