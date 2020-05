Platform brengt geroofd Joods vastgoed WOII in kaart

Burgemeester Remkes roept mensen op: hou je aan maatregelen

“Als we ons allemaal aan de maatregelen houden, helpen we verdergaande beperkingen voorkomen wanneer het straks écht zomer wordt”. Die oproep doet waarnemend voorzitter Johan Remkes van de Veiligheidsregio Haaglanden. Hij stelt dat donderdagavond na een zomerse Hemelvaartsdag waarop veel mensen naar buiten trokken. Op veel plaatsen in ons land werd het te druk en moest de politie ingrijpen.

Remkes riep mensen op zich in te houden en niet meer naar het strand of recreatiegebied te gaan. “Laten we niet vergeten dat het coronavirus nog steeds rondwaart”, zei Remkes.

Hij vroeg recreanten die naar huis willen donderdagavond niet allemaal tegelijkertijd stranden en recreatiegebieden te verlaten. “Help verstoppingen voorkomen, vermijd afstand en houd 1,5 meter afstand”, zo meldde de gemeente in een statement op Twitter. Alle parkeerplaatsen waren vol of afgesloten in de regio Haaglanden.