Coronadorp bij ADO-stadion geopend, maar nog onbewoond: “Ik hoop dat het voor niets is geweest”

De tijdelijke corona-zorglocatie voor zieke dak- en thuislozen op het terrein bij het stadion van ADO Den Haag is af en geopend. Martijn van Rheenen droeg namens burgerinitiatief DoneereenDorp symbolisch de sleutel over aan de Kessler Stichting. “Ik hoop dat je hem weinig gaat gebruiken, maar ik ben bang dat je hem veel nodig zal hebben”, zei Van Rheenen tegen Bram Schinkelshoek van de Kessler Stichting tijdens de overdracht.

In de corona-zorglocatie worden dak- en thuislozen opgevangen die coronaklachten hebben. Er is capaciteit voor zo’n vijftig personen en er zijn onder meer slaapruimtes en behandelruimtes. Op dit moment is er onder de groep dak- en thuislozen nog geen coronabesmetting bekend. Voorlopig zal het coronadorp dan ook leeg blijven.

Initiatiefnemer Van Rheenen is er blij mee dat de zorglocatie nog niet direct in bedrijf is. “Ik hoop dat ik over een half jaar kan zeggen dat ik dit voor niks gedaan heb”, zegt Van Rheenen. “Ik ben dan nog steeds blij dat ik het gedaan heb, want het zou toch verschrikkelijk zijn als er dak- en thuislozen zijn die op straat dood gaan aan corona.”