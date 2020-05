Kickbokskampioenen in actie voor opening vechtsportscholen

Eerste Haagse ‘anderhalvemeterfestival’ in Zuiderpark

Op Tweede Pinksterdag wordt in het Zuiderpark het eerste Haagse openluchtfestival van 2020 georganiseerd. Dit ‘Lucky Thirty Festival’ biedt exact 30 bezoekers de kans om live te genieten van zes Haagse artiesten. Alle bezoekers moeten in het Zuiderparktheater anderhalve meter afstand houden van elkaar. De rest van Nederland kan gratis meekijken via een online livestream.

Op het festival staan Sjaak Bral, Hanneke Laura, Ed Struijlaart, Jhilani Wijsman, Van Wanko en Tim Akkerman geprogrammeerd. Voor het ‘anderhalvemeterfestival’ kan je woensdag 27 mei vanaf 10.00 je kaartje kopen. Via de Facebookpagina van het festival worden alle instructies gegeven om je aan de RIVM-maatregelen te houden.

Het eenmalige Lucky Thirty Festival is een initiatief van de R.G. Ruijs Stichting. Alle festivals die zij normaliter organiseert, zijn afgelast vanwege het coronavirus. Het festival is vooral bedoeld als steun aan de Haagse popscene én om aandacht te vragen voor de moeilijke situatie waarin de livemuziekbranche nu verkeert.

Luister hier naar het gesprek met Gautam Poeran van Zuiderparktheater op Den Haag FM