Hart voor Den Haag doet Wob-verzoek in integriteitskwestie

Het onderzoek naar de Haagse topambtenaar die niet integer zou hebben gehandeld moet op tafel komen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de gemeenteraad doet hiervoor een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, de Wob. Het college van burgemeester en wethouders weigert het onderzoek openbaar te maken omdat dit de privacy van de betrokken ambtenaar zou schaden.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft nu een Wob-verzoek ingediend om de geheime stukken alsnog boven water te krijgen, schrijft mediapartner Omroep West. De partij wil het onderzoek inclusief bijlagen hebben. Daarnaast vraagt de partij om alle gespreksverslagen tussen de gemeente en VolkerWessels, alle gespreksverslagen tussen wethouder Revis en de gewezen topambtenaar en het integriteitsrapport van Bureau Berenschot over de zittende wethouders. Ook wil Hart voor Den Haag bouwdossiers, facturen, gespreksverslagen en notulen inlezen.

‘Er worden bouwbudgetten aangepast, fictieve bedragen in rekening gebracht en het weggeven van een kerk lag in de pijplijn’, zegt Hart voor Den Haag-raadslid Ralf Sluijs. ‘In opdracht van wie deed de topambtenaar dat? Als je bedenkt dat de topambtenaar ‘de schaduw van Revis’ werd genoemd, is het ‘ik weet nergens van’ van Revis op zijn minst ongeloofwaardig te noemen.’

Ook vraagt Sluijs zich af waarom het college geen aangifte heeft gedaan. ‘De topambtenaar heeft zich volgens berichtgeving in het NRC schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en het schuiven met geld. Dat alleen is al een aangifte waard. Waarom is dat niet gebeurd? Ik word belemmerd in het doen van mijn controlerende taak en neem deze obstructie van mijn werk hoog op.’ Eerder liet Sluijs weten dat zijn partij aangifte zal doen als het college dat niet doet.