LIVEBLOG: Demonstratie vechtsporters op Koekamp en corona-opvang bij ADO-stadion geopend

In Den Haag wordt vandaag gedemonstreerd om de vechtsportscholen te heropenen. Verder wordt bij het ADO-stadion de corona-opvang voor daklozen geopend.

Lees al het Haagse nieuws over het coronavirus in dit liveblog. Uiteraard houden we je ook via Den Haag FM op de hoogte.

Kleine concerten vanaf Vlaggetjesdag elke zaterdag op Scheveningen

Er zal voor maximaal 30 personen volgens de RIVM maatregelen weer live muziek zijn in Scheveningen. De reeks met optredens wordt afgetrapt door Pat Smith vertelt Alexander Serban van Popagenda Scheveningen aan Den Haag FM.

Haags openluchtfestival met Pinksteren

Het eerste Haagse openluchtfestival van 2020 zal maandag 1 juni plaatsvinden in het Zuiderparktheater. Op tweede Pinksterdag treden onder andere Sjaak Bral, Tim Akkerman en Ed Struijlaart op. Dit Lucky Thirty Festival biedt maximaal 30 personen de kans om live van muziek te genieten, alle anderen kunnen via een livestream genieten van de optredens.

Goed nieuws maar er is meer goed nieuws voor het enige openluchttheater van Den Haag. Ze mogen namelijk weer open voor 1200 personen als enige theater in Den Haag vertelt Gautam Poeran, Interim Zakelijk Directeur van het Zuiderparktheater aan Den Haag FM.

Annour Moskee in Den Haag Zuid loopt giften mis tijdens Ramadan door corona

De Marokkaanse Annour moskee heeft op meerdere vlakken last van de coronacrisis. De vastenmaand zit er bijna op en juist in deze tijd is het extra druk in de moskee. Gebedshuizen mogen open voor maximaal 30 personen, maar de moskee in Den Haag Zuid (aan de Gaarde) koos ervoor om gesloten te blijven. Toch hebben ze niet helemaal stil gezeten vertelt voorzitter Fahid Akachar op Den Haag FM.

Kickbokskampioenen in actie voor opening vechtsportscholen

Vechtsporters onder wie oud-wereldkampioen K1 Ernesto Hoost en de Armeens-Nederlandse kickbokser Gago Drago komen vrijdag op de Koekamp in Den Haag bij elkaar voor een demonstratie tegen het verbod van het kabinet op openstelling van vechtsportscholen vanwege de coronacrisis. Vanaf 12.00 uur zullen gerenommeerde sporters uit diverse vechtsporttakken de actie ondersteunen door het geven van lessen aan kleine groepen.

Haagse corona-opvang voor daklozen opent zonder daklozen

Den Haag heeft vanaf vrijdag een speciale opvang voor dak- en thuislozen met het coronavirus. Die staat naast het stadion van ADO Den Haag. Er zijn echter nog geen besmette daklozen om op te vangen. De locatie is ook beschikbaar voor daklozen met corona uit Leiden, Gouda en Delft, maar ook daar zijn die er niet.