News updates relating to the coronavirus in The Hague

NIDA: coronaboete kan negatief effect hebben bij sollicitatie

Mensen die de coronamaatregelen overtreden kunnen later last krijgen van de coronaboetes, maar dat is voor de overtreders niet helder, stelt NIDA in Den Haag. De hoge boetes hebben niet alleen impact op de financiële status van (niet bewuste) overtreders, maar ook op de sollicitaties waarbij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een onderdeel van kan zijn, betoogt de partij. De strafbeschikking op het overtreden van de coronamaatregelen zou betrokken kunnen worden op de beoordeling van de sollicitanten.

NIDA wil dat de inwoners van Den Haag hierover voldoende worden geïnformeerd en stelt schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. “Vanuit NIDA krijgen wij signalen binnen dat de handhavingsdiensten veel te vaak overgaan tot het schrijven van een boete, in plaats van het gesprek aangaan met de overtreders waarbij een waarschuwing wordt gegeven”, zegt fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Wij vinden dat dit grote financiële gevolgen kan hebben op de overtreders met een kleine portemonnee. Daarnaast is de kans groot dat deze burgers later problemen krijgen tijdens een eventuele sollicitatie waarbij een VOG een onderdeel van kan zijn.”

De partij wil van het stadsbestuur weten in hoeverre er één lijn wordt getrokken door de politie en handhavers om eerst mensen te waarschuwen en daarna pas een boete uit te delen. Verder vraagt NIDA of burgers die een coronaboete hebben gekregen (en niet binnen 14 dagen in verzet zijn gegaan tegen de boete) zich zorgen moeten maken over het wel of niet verkrijgen van een VOG. Ook wil de partij duidelijkheid of een coronaboete ook kan leiden tot een afwijzing voor een sollicitatie op een gemeentelijke functie.

Luister naar het gesprek met Cemil Yilmaz (NIDA) op Den Haag FM