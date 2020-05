Wethouder Bert van Alphen in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de ongekende stijging van het werkloosheidspercentage en de opening van de corona-opvang bij het stadion van ADO Den Haag.

Het aantal mensen met betaald werk in Nederland is in april in het hoogste tempo afgenomen sinds er maandelijkse cijfers over worden bijgehouden. Ook het werkloosheidspercentage is vorige maand ongekend hard gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, Sociale zaken en werkgelegenheid) geeft in Spuigasten zijn visie op deze ontwikkelingen.

Den Haag heeft vanaf vrijdag een speciale opvang voor dak- en thuislozen met het coronavirus. Die staat naast het stadion van ADO Den Haag. Er zijn echter nog geen besmette daklozen om op te vangen. De locatie is ook beschikbaar voor daklozen met corona uit Leiden, Gouda en Delft, maar ook daar zijn die er niet. Van Alphen vertelt in Spuigasten over de noodzaak van deze opvanglocatie.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40). Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om langs te komen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

