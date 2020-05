“Ziekte-uitval onder verpleeghuispersoneel neemt toe in Den Haag”

Nu mensen die in de zorg werken zich makkelijker kunnen laten testen op het coronavirus, piekt het ziekteverzuim onder personeel in verpleeghuizen. Steeds meer mensen in de zorg testen positief en moeten thuisblijven totdat ze beter zijn. Daardoor is er een tekort aan zorgmedewerkers, zegt Conny Helder van branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ in De Telegraaf.

Tijdens de eerste corona-uitbraak in maart viel er ook al veel personeel uit, stelt Helder, door ziekte, angst of uit voorzorg om besmetting te voorkomen. “Toen hadden we geen beschermend materiaal en waren er geen testen op het virus, met als gevolg dat er locaties waren met wel 20 procent ziekteverzuim.”

Momenteel stijgt dat percentage volgens ActiZ met name in randstadssteden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Helder: “Dat kan zo van 6 naar 15 procent gaan. Veel testen betekent dat meer besmettingen worden gevonden. En ook al achterhalen we het virus graag; we kampen daardoor wel met een tekort. In Brabant gaat het iets beter, maar ook daar zien we nieuwe haarden. Bij de 46 zorginstellingen daar is het ziektepercentage nu 8 procent.”

De tehuizen proberen de personeelsproblemen op te lossen door flexwerkers in te zetten “en binnen de eigen organisatie te zoeken”, zegt Helder. “Wat we niet meer doen, is zorgmedewerkers van verschillende locaties op een andere locatie laten invallen. Dat moest bij de uitbraak wel vanwege de tekorten, maar de kans op besmetting is gewoon te groot.”