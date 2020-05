Wethouder Bert van Alphen in Spuigasten

Zoektocht naar vermiste surfer Mathijs hervat met sonarboten

De zoektocht naar de vermiste surfer, de 23-jarige Mathijs uit Delft, gaat vrijdag weer door. Er wordt met sonarboten en paraflyers gezocht op het water. “Als er vandaag niets uitkomt, gaan we zondag of maandag nog een grotere inzet plannen met verschillende teams”, zegt een woordvoerder van SAR Nederland tegen mediapartner Omroep West.

De opsporingsorganisatie vaart met twee boten van PSD Nederland, een duikteam dat zich voornamelijk bezighoudt met vermissingen, uit op zee bij Scheveningen. De zogeheten RIB’s (stevige opblaasbare boten) met sonar kunnen een beeld krijgen van wat er onder water drijft. “Dat is onmisbaar bij dit soort zoektochten.” SAR Nederland zet ook paraflyers in. “Die hebben een motor en kunnen zo’n drie uur in de lucht hangen. Daarmee kunnen ze een groot gebied van boven bekijken.”