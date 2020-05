Burgemeester Remkes: “Het risico in de Randstad is nog altijd relatief groot”

Het risico in de Randstad is nog altijd relatief groot, dat schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes na de drukte van Hemelvaartsdag en vrijdag. De binnenstad van Den Haag werd vrijdag geconfronteerd met grote drukte. “Het weekend komt eraan en voor velen is dat in gewon omstandigheden een reden om er op uit te trekken, naar de kust, parken en bossen en naar winkelgebieden. Maar de omstandigheden zijn niet gewoon.”

Remkes doet een oproep aan alle Hagenaars die plannen hebben om dit weekend de deur uit te gaan: “Houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte en help opstoppingen te voorkomen, waar u ook naartoe gaat.” Remkes sluit af: “Het is aan ons allemaal om ervoor te zorgen dat we de beschikbare ruimte, zoals in de binnenstad, veilig gebruiken en ook anderen die veilige ruimte gunnen.”