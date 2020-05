Man aangehouden na overval op woning

De politie heeft zaterdagmorgen een 21-jarige man uit Ter Aar aangehouden vanwege een overval de avond eerder. Vrijdagavond rond 22.50 uur kwam de melding binnen dat in een woning aan de Laurierstraat een man zou zijn overvallen. Het 22-jarige slachtoffer vertelde dat hij door een bekende van hem was overvallen.

Het slachtoffer kreeg van de verdachte een aantal klappen. De verdachte ging er vervolgens vandoor. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis, maar moest wel verbonden worden. Hij heeft aangifte gedaan.

Doordat de 21-jarige verdachte een bekende van het slachtoffer was, kon de politie deze in de vroege ochtend van zaterdag 23 mei aanhouden in zijn woning in Ter Aar. Naar zijn betrokkenheid wordt onderzoek gedaan.